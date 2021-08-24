قرن على تأسيس الدولة العراقية

2021/08/24 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية، تناقش الحلقة التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت في العراق.

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