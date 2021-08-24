"قد يدخل الخدمة في 2027".. "الهايبرلوب" في فيديو جديد

2021/08/24 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن مشروع "هايبرلوب" إذا تم، فإنه سيغير مفهوم السفر عبر القطارات في المستقبل، حيث سيكون التنقل عبره بالدفع الكهرومغناطيسي بسرعة الطائرات النفاثة، بحسب صحيفة "سي نت" المختصة بأخبار التكنولوجيا.

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