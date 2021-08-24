رويترز: بايدن قد يعلن تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

2021/08/24 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، قد يصدر قرارا، الثلاثاء، بشأن تمديد موعد انسحاب القوات الاميركية من أفغانستان بعد الموعد المحدد سلفا بالحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

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