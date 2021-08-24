استهداف مركز

2021/08/24 | 05:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الهجوم فجر الثلاثاء دون تسجيل إصابات

الترا عراق - فريق التحرير

هاجم مسلحون مجهلون، الثلاثاء، مركز "الرافدين للحوار" في محافظة النجف.

وقال ضابط في الشرطة لـ "الترا عراق"، 24 آب/أغسطس، إنّ "مسلحين أطلقوا صاروخًا من نوع (آر بي جي 7) على واجهة المبنى العائد للمركز، وسط المدينة".

وأوضح الضابط مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أنّ "المركز كان خاليًا لحظة تعرضه إلى الهجوم، الذي أسفر عن أضرار طفيفة في المبنى".

وسمع دوي انفجار فجرًا في مدينة النجف قبل أنّ يعلن عن تعرض المركز للهجوم عبر مصادر على صلة بالمركز، الذي حدد التاسع والعشرين من هذا الشهر موعدًا لعقد الملتقى الخاص به في العاصمة بغداد برعاية شاركت فيها فصائل مسلحة عبر وسائل إعلام تابعة لها.

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