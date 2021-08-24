من بينهم مخرجة الفيلم..

2021/08/24 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدى فيلم "بحر بنفجسي" الوثائقي، من إخراج أمل الزقوط، وخالد عبد الواحد، المشاهدين تجنب انخراطهم النفسي مع المأساة المروعة التي تتكشف أمامهم، بحسب صحيفة "ذا غارديان".

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