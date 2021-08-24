توضيح رسميّ حول تصريح الكاظمي المثير للجدل عن الكويت والقراءة

2021/08/24 | 06:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدر السفير العراقي في الكويت منهل الصافي، توضيحًا حول تصريح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي حول دور الكويت كمصدر للقراءة في العراق.

وقال الصافي في بيان، إنّ "نقل تصريح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في حديثه عن أنّ (كثيرًا من هذا التاريخ الذي يقرأ في العراق جاء من الكويت) لم يكن في سياقه الصحيح، حيث قال الكاظمي إنّ (الجميع يعلم هذه المقولة: مصر تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، ‏كثير من قراءتنا، والتاريخ لم يُنصِف، أنّها كانت تأتي من الكويت)".

وصدر التوضيح بعد جدل وحملة هاجمت الكاظمي بسبب التصريح، شاركت فيها وسائل إعلام ومنصات على صلة بالفصائل المسلحة.

وعلق وزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني الذي رشحته حركة "عصائب أهل الحق"، في وقت سابق، على تصريح الكاظمي، مبينًا أنّ الكويت بلد محترم ولكن من الخطأ أنّ ينسب لها تاريخ وحضارة بلاد وادي الرافدين".

وقال الحمداني في تغريدة، مشيرًا إلى الكاظمي، "أين قائله من المائة اختراع الأولى في تاريخ البشرية التي اخترعها العراقيين والتي تبدأ بالكتابة والتدوين ولا تنتهي بالفلسفة والفكر والمعتقدات؟"، مضيفًا أنّ "حضارة العراق وصلت إلى الكويت بالألف الخامس قبل الميلاد".

فيما قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تغريدة، "لا أدري لماذا تذكرت حكاية الصبي الذي أرسلته أمه للمضيف وأوصته بأنّ يتكلم بالكبار، وأنا أقرأ تصريحًا لقمة هرم الدولة العراقية التي تمتد إلى سبعة آلاف عام من الحضارة، وهو يؤكد أنّ تاريخها مستورد من دولة صغيرة في الجوار لا تملك من ماضيها إلاّ بضع خيام في الصحراء ومراكب صيد صغيرة".

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