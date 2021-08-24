رئيس الوزراء يحذر من استغلال دوائر الدولة ومشاريعها لصالح مرشحي الانتخابات

2021/08/24 | 06:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

حذّر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، اثناء زيارته إلى قائمقامية قضاء الطارمية شمالي بغداد، من استغلال دوائر الدولة ومشاريعها لصالح مرشحي الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «الكاظمي قائمّقامية قضاء الطارمية، وذلك في إطار زيارته للقضاء والوقوف على المشكلات الأمنية، والخدمية هناك».



وبيّن أن «الكاظمي اجتمع بالمسؤولين المحليين في القضاء، واستمع إلى المشكلات التي تعاني منها نواحي الطارمية ومناطقها، وقد وجّه بمتابعة الاحتياجات الخدمية، وإعطاء الأولوية لمشاريع الصرف الصحي».

وحذّر الكاظمي خلال الاجتماع، من «استغلال دوائر الدولة ومواردها ومشاريعها لصالح مرشحي الانتخابات، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك».

ودعا الكاظمي، اهالي القضاء الى «التعاون مع قواتنا الامنية البطلة، في ملاحقة فلول داعش الارهابية، والقضاء على حواضنها، من اجل استقرار الطارمية، وتحقيق أمن العوائل الآمنة».

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