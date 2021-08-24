وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن المقابلات الأسبوعية للمواطنين ومنسوبي الوزارة

2021/08/24 | 06:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الاثنين، أن يشرف شخصياً على المقابلات الاسبوعية بشكل مباشر برفقة وكلاء الوزارة بهدف الاستماع الى شكاوى وطلبات واحتياجات المواطنين. وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه انه «بعد المتابعة الحثيثة من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي للمقابلات الأسبوعية ووجود عدد من طلبات واحتياجات المواطنين ومنسوبي وزارة الداخلية تقتضي تتدخل سيادته، فقد قرر وزير الداخلية، بأن يشرف شخصياً على المقابلات الاسبوعية بشكل مباشر يرافقه فيها السادة وكلاء الوزارة بهدف الاستماع الى الشكاوى والطلبات والايعاز الى السادة الوكلاء بحلها بشكل فوري كل حسب اختصاصه حسب القوانين النافذة». واضاف البيان «كما نود ان ننوه الى ان المكتب الاعلامي لوزير الداخلية سيعمل على إشعار من يرغب بالمقابلة قبل يومين من تحديدها من كل أسبوع وإعلانها على الصفحة الرسمية للوزير، حيث أن المقابلات لهذا الأسبوع فقط ستكون صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٥ اب ٢٠٢١».

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