الرئيس التونسي يعلن تمديد تجميد البرلمان

2021/08/24 | 06:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، فجر الثلاثاء، تمديد تجميد البرلمان وذلك "حتى إشعار آخر" وفقا لبيان نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك.

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