دراسة: الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

2021/08/24 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يجلسون 8 ساعات يوميا والذين تقل أعمارهم عن 60 عاما معرضون أكثر لمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

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