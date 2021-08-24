إشبيلية يتصدر الدوري الاسباني بفوزه على خيتافي

2021/08/24 | 07:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق فريق إشبيلية الإسبانى، فوزا مهما على نظيره خيتافي ، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2021-2022.وأحرز ايريك لاميلا الذي شارك بديلا في اللقاء، هدف الفوز لصالح إشبيلية في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ".وبهذه النتيجة، يتصدر إشبيلية جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب الرصيد ذاته من النقاط ".وكان إشبيلية قد بدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني بتحقيق انتصار ثمين على ضيفه فريق رايو فاليكانو بثلاثة أهداف دون مقابل، في حين خسر خيتافي أمام فالنسيا بهدف دون مقابل "./انتهى2

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