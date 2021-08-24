من سنغافورة.. هاريس: بكين تمارس

2021/08/24 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الثلاثاء بكين بالاستمرار في إكراه جيرانها في بحر الصين الجنوبي وترهيبهم، في وقت تسعى فيه واشنطن لرصّ صفوف حلفائها في مواجهة الصين.

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