آلام الصدر.. لماذا يجب الحذر منها وما أسبابها؟

2021/08/24 | 07:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما لا يهتم بعضنا عند الشعور بألم في الصدر، الأمر الذي حذرت منه وزارة الصحة في سلطنة عُمان عبر "إنستغرام"، كونه قد يكون ناجمًا عن مشاكل عديدة..ما أبرزها؟

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