مذطرات أمل المبعثرة - نادية خلوف

2021/08/24 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف يبدو أن أمل مصرّة أن تقدم لنا مذكراتها مبعثرة ، غير مرتبة .



في الخمسين:" كنت أبدو كشابة ، الخمسين هو منتصف العمر، ولا تشعر خلاله بالشيحوخة، لذلك تبقى تحلم بالكنز الذي سوف يفكّ ضائقتك المالية، بل أحياناً تشعر أنّك وجدته ، وتوزعه فترى أنّه ينقصك بعض المال أيضاً ، تكتشف أن الكنز يحتوي على أغلب أمنياتك، يحلّ الصباح، تهيم على وجهك و أنت تنظر إلى الأرض باحثاً عن الكنز بين زبالة الشارع ، تعود إلى ......





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