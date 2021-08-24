ارهاب التيارات الاسلامية يخدر العقول - محمد فُتوح

2021/08/24 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح -------------------------------------------قرأت فى إحدى المجلات العربية ، خبراً استوقفنى كثيراً ، وأفزعنى أيضاً .



يقول الخبر أن إحصائية حديثة ، أوضحت أن المجتمعات العربية تنفق سنوياً ، خمسة مليار دولارا على السحر ، وأعمال الجن والشعوذة ، والعلاج بالخرافات ، والغيبيات ، وأحجبة ، ووصفات ما يطلقون على أنفسهم " أولياء الله " ..



أو الشيوخ " ، المكشوف عنهم الحجاب " ، أو الذين أوتوا قدرات خاصة ، غي ......





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