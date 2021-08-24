ملاحظة حول الإصلاح المالي في العراق - أحمد إبريهي علي

2021/08/24 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_إبريهي_علي شغل الإصلاح المالي، بمختلف مرادفاته، الرأي العام ، والأحزاب في تعهداتها الإنتخابية وأعضاء المجالس النيابية، وصدرت عن الحكومات الكثير من التصريحات والوثائق، وإلى الآن لم تتبلور صورة واضحة عن ميدان الإصلاح ومهماته الرئيسة.



ولم تفصح الممارسة عن مقاصد إتجهت إليها تدابير معروفة، بشرت بنتائج ملموسة.



ولا شك أن المشكلة في أصلها نشأت عن غياب الوحدة السياسية للمجتمع الوطني خلف إنقسام حاد وعنيف، ومعمعة ال ......





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