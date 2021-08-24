مقتل فلسطيني في مواجهات مع قوات إسرائيلية

2021/08/24 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس بعد مواجهات بين عناصر الجيش وشبان فلسطينيين أثناء تنفيذ عملية اعتقال شخص مطلوب أمنيا، وفقا لما أفاد به مراسل قناة "الحرة".

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