النزعة الدستورية بين القانونية والأصلانية - زهير الخويلدي

2021/08/24 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي مقدمة"إن التأويل الدستوري الحي ، على الرغم من المرونة والتكيف ، ليس أقل تقييدًا وانضباطًا من التفكير في ظل القانون العام."الدستورية هي الفكرة، التي غالبًا ما ترتبط بالنظريات السياسية لجون لوك ومؤسسي الجمهورية الأمريكية ، تلك الحكومة يمكن ويجب أن تكون محدودة قانونيًا في سلطاتها ، وأن سلطتها أو شرعيتها تعتمد على ملاحظتها لهذه القيود.



تجلب هذه الفكرة معها مجموعة من الأسئلة المزعجة التي تهم لي ......





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