إنفوجرافيك.. كيف تنقل دبي زوار معرض إكسبو 2020؟

2021/08/24 | 08:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر : أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات، خطتها لنقل زوار معرض إكسبو دبي 2020، من مختلف إمارات الدولة.وأشارت الهيئة إلى أن نقل زوار إكسبو عبر 9 مواقع موزعة على إمارات أبوظبي والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة.ولفتت إلى أن هناك 70 …

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