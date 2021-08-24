2021/08/24 | 08:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بدد وزير الدفاع، جمعة عناد، اليوم الثلاثاء، مخاوف تكرار السيناريو الافغاني في العراق.رأكد وزير الدفاع، في حوار، عبر إذاعة “سبوتنك” الروسية وتابعه “المركز الخبري الوطني”، أن “الوضع في أفغانستان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع: لا يمكن افغنة العراق ولا تكرار لسيناريو طالبان المركز الخبري الوطني.

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