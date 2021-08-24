“الدواء الأمريكية” تمنح لقاح فايزر موافقة كاملة

2021/08/24 | 09:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتمنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الاثنين، الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا “كوفيد19″، ما يجعله أول لقاح ينال هذا الإقرار، فيما تواجه السلطات صعوبة في إقناع المتشككين في اللقاحات.هناك 52 بالمئة من سكان الولايات المتحدة ملقحون بالكامل، لكن السلطات الصحية اصطدمت بفئة من الشعب مترددة في أخذ اللقاح، ما أعاق برنامج …

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