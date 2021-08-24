مستثنيا 4 دول.. مستشار أردوغان يذكّر بمكالمة ترامب والملك سلمان وينتقد موقف الدول الإسلامية بأحداث أفغانستان

2021/08/24 | 09:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موقف الدول الإسلامية فيما يتعلق بالأحداث الجارية في أفغانستان.

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