توضيح من السفير العراقي في الكويت حول تصريح للكاظمي أثار جدلاً

2021/08/24 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضح السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، طبيعة تصريح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لصحيفة الرأي الكويتية، والذي أثار جدلاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونقلت الصحيفة عن السفير الصافي، وتابعه "ناس" الثلاثاء (24 اب 2021)، قوله: إن ما نشر من تصريح للكاظمي حول أن "كثيراً من هذا التاريخ الذي يقرأ في العراق جاء من الكويت" لم يكن في سياقه الصحيح.

وأضاف الصافي موضحاً ما قاله الكاظمي هو أن "مصر تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، ‏كثير من قراءتنا، والتاريخ لم يُنصِف، أنها كانت تأتي من الكويت".

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