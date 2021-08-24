2021/08/24 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني فجر الرئيس التنفيذي لشبكة “سبورت إيطاليا”، ميشيل كريشيلو، مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس قد انتهى، وتوتنهام وجهة محتملة له.وترددت أنباء قوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سبورت إيطاليا” تفجرها: دور رونالدو مع يوفنتوس انتهى..



وهذه وجهته المقبلة المركز الخبري الوطني.

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