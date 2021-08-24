الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....10 - محمد الحنفي

2021/08/24 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي سلامة الانتخابات من الفساد الانتخابي وتغير أوضاع الشعب المغربي:.....19) ويمكن أن تتغير أوضاع الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بدون الحاجة إلى تحركه، لوضع حد للفساد الانتخابي، في انتخابات الجماعات الترابية، غير أن عدم تحرك الشعب، والفقر المدقع، الذي يجعلهم يبحثون، باستمرار، عن مصدر للمال، حتى وإن كان ما يتلقونه، لا يتجاوز تمكينهم من الحصول على قوت بعض اليوم، أو ......





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