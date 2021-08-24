عبد المنعم عجب الفيا قراءة في كتاب الشعر السوداني - حامد فضل الله

2021/08/24 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حامد_فضل_الله عبد المنعم عجب الفياقراءة في كتاب الشعر السوداني تقديم وعرض حامد فضل الله برلينتعرفت على عبد المنعم للمرة الأولى، عند ما قرأت له منذ عدة سنوات، بحثا نقديا عميقا وضافيا عن الشاعر الراحل محمد عبد الحي في مجلة "كتابات سودانية"، التي كانت تصدر عن مركز الدراسات السودانية بالقاهرة، ومنذ ذلك الحين لم يفارق اسمه ذهني.



لقد صدرتْ له العديد من الكتب لم أعثر عليها في مطبعة مدبولي بالقاهر ......





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