عن العلاقة -الحميمة- بين النفط العربي والدّولار - الطاهر المعز

2021/08/24 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز 15 آب/أغسطس 1971/2021نهاية قابلية تحويل الدولار إلى الذهب، قرار اقتصادي استراتيجيخدعة حَظْر النفط العربي سنة 1973الطاهر المعز اتخذ الرئيس الأمريكي "رتشارد نيكسون"، يوم 15 آب/أغسطس 1971، أحد أهم قرارات النظام النقدي الدّولي، الذي أصبح غير مناسب لأمريكا، ويتمثل القرار في فَصْلِ قيمة الدولار عن الذهب، ووضع حَدٍّ لقابلية تحويل الدولار إلى ذهب، وحافظت الولايات المتحدة على هيمنتها عل ......





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