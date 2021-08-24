التقييس والسيطرة النوعية تصرح بشأن دخول البضائع إلى البلاد

2021/08/24 | 09:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعيَّة التابع لوزارة التخطيط حسين علي داود أنَّ الجهاز لا يمتلك سلطة السماح او منع دخول البضائع إلى البلاد، بينما كشف عن غياب التنسيق بين بغداد واربيل بشأن فحص البضائع.وقال داود في تصريح صحفي، إنَّ “ذلك من صلاحيات سلطة الجمارك ووزارة التجارة ومجلس الوزراء، باعتبار أنَّ الجهتين الاوليين …

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