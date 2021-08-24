وزارة الكهرباء: الربط الكهرباء بين العراق وتركيا قريب من الانجاز

2021/08/24 | 09:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتقترب وزارة الكهرباء من إنجاز الربط الكهربائي مع الجانب التركي بطاقة أولية تصل إلى 600 ميغاواط.وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى العبادي في حديث صحفي، إنَّ الوزارة تسعى بكل جد لانجاز مشاريع الربط الكهربائي مع الجانب التركي او مع هيئة الربط الخليجي او الربط مع الاردن”.وبين أنَّ “اعمال الربط ستساعد على نقل الطاقة …

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