2021/08/24 | 09:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن صدور احكام قضائية بحق ضباط شرطة هرب من قبضتهم قائد القوة الجوية السابق الفريق اول ركن طيار انور حمه امين عقب محاكمته في بغداد الاسبوع الماضي.وقال المصدر، إن حكماً قضائياً بالحبس البسيط لمدة تسعة اشهر صدر بحق العميد (م.ع) لمخالفته الاوامر والتعليمات وعدم ارسال المفرزة الكافية […]

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