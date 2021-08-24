طائرات مسيرة تقصف قرى تابعة لقضاء في السليمانية

2021/08/24 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات مسيرة قصفت قرى تابعة لقضاء في السليمانية.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "طائرات مسيرة قامت صباح اليوم بقصف قرى تابعة لقضاء بنجوين في السليمانية".

وأضاف ان "مصدر القصف لم يحدد حتى الان "، مبينا انه "لم ينتج عنه أي اضرار بشرية".

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