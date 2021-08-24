طقس اليومين المقبلين .. مشمس حار ..ودرجات الحرارة تقارب 50 مئوية

2021/08/24 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا حارا ..ودرجات حرارة تقارب 50 مئوية.وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس يوم غد الاربعاء سيكون بعموم البلاد طقسا مشمسا حارا , والرياح شمالية غربية خفيفة الىمعتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 27 مئوية والعظمى 47 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في ديالى 24 مئوية واعلاها في النجف الاشرف 32 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك واربيل 43 مئوية واعلاها في كربلاءوالنجف والناصرية والبصرة 48 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الخميس المقبل بعموم المناطق مع حركة رياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية..شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي بعض الاماكن (3-5 )كم.وفي الشمالية تكون حركتها شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وتبقى درجات الحرارة على معدلاتها المسجلة في اليوم السابق بعموم المناطق./انتهى3

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