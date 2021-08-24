شابة تدخل المخدرات إلى الإمارات بواسطة الموز

2021/08/24 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي اليوم عن محاولة زائرة أفريقية تهريب كمية من المخدرات إلى الدولة عبر إخفائها داخل كرتونة ممتلئة بفاكهة الموز.وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمة البالغة من العمر 20 عاماً، متهمة بجلب أربعة كيلوغرامات ونصف الكيلو غرام من مخدر القات، مبينة انها وصلت إلى مطار دبي واشتبه المفتشون بكرتونة عائدة لها كانت تحتوي على كثافة غير طبيعية، وبسؤالها ، عما إذا كان لديها شيء تود الإفصاح عنه أجابت بالنفي، و"بتفتيشها تبين انها تحتويعلى موز، وتم العثور بينه على أوراق القات المخدرة".وطالبت النيابة العامة المحكمة الجزائية بمعاقبة المتهمة بالسجن والغرامة المالية والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم./انتهى

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