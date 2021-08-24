6 طرق لحماية أطفالكم الذين لم يبلغوا من العمر ما يكفي للتطعيم ضد فيروس كورونا

2021/08/24 | 09:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرح الدكتورة لينا وين، محللة طبية لـCNN، بعض الطرق التي يمكن للآباء فيها حماية أطفالهم، الذين لم يبلغوا من العمر ما يكفي للتطعيم، ضد الإصابة بفيروس كورونا.

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