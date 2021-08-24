اسعار النفط تواصل الارتفاع مدعوماً بارتفاع الطلب على الوقود وامال التخلص من قيود الجائحة

2021/08/24 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع آمال المستثمرين في أن يتبع ارتفاع الطلب على الوقود خطوة محتملة بالتطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا ، أو 0.23٪ ، إلى 68.53 دولارًا للبرميل بحلول … Readmore

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