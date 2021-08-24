المغرب يفرج عن فتاة متهمة بالسخرية من القرآن.. وإيطاليا ترحب

2021/08/24 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات المغربية عن طالبة إيطالية من أصول مغربية مغربية بعد اعتقالها بتهمة التجديف بعد وصولها في يونيو لزيارة أقاربها حسبما أفاد مسؤولون في روما.

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