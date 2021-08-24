بغداد اليوم تنشر أسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب

2021/08/24 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته بورصة الكفاح والصيرفات المحلية في محافظات الوسط والجنوب.وبلغ سعر الشراء 147250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 147750 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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