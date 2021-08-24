الرافدين يتخذ إجراءات جديدة بشأن فتح الحسابات المصرفية

2021/08/24 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن اجراءات جديدة بخصوص فتح الحسابات المصرفية.

وقال بيان مقتضب للمصرف، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجراءات تشمل فتح الحسابات المصرفية بدون شاهد التعريف من اجل ايداع اموال المواطنين في المصرف".

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