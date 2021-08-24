أقدم بساتين الوقف شمال شرق بعقوبة تتحول الى رماد

2021/08/24 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تحولت أقدم بساتين حوض الوقف في محافظة ديالى الى رماد بعد ان التهمت النيران مساحات كبيرة منها .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان بساتين ام الخنازير في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة التي تمتد أصولها لاكثر من / 100 / عام تحولت الى رماد وقطعت مصادر رزق العشرات من الاسر في غضون ساعات قليلة .واضاف ان فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ جزء من البساتين بعد السيطرة على الحرائق رغم تعقيدات الارض ./انتهى

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