مظهر محمد صالح لـ / نينا /: تطوير الايرادات غير النفطية .. امر مهم لانهاء اي عجز مستقبلي في الموازنة

2021/08/24 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان: تطوير الايرادات غير النفطية ..امر مهم لانهاء اي عجز مستقبلي في الموازنة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : انهاء تدني الايرادات غير النفطية في مكونات ايرادات الموازنة وتقليل الاعتمادية على ريع النفط يعتمد على زيادة الايرادات من القطاعين الزراعي والصناعي.واوضح ان : الاخطر من عجز الموازنة، هو العجز الهيكلي في القطاع الانتاجي الحقيقي ،اذ مازالت مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي التحويلي لاتسهم سوى ب ٤-٥٪؜ من مكونات الناتج المحلي الاجمالي وتضم قوة بشرية تقدر بنحو ٣٧٪؜ من قوة العمل العراقية ولكن بانتاجية ضعيفة ودخول متعثرة تشيع الفقر والفاقة.وشدد صالح على ان : الحل يكمن بمشاركة قوية وفاعلة للقطاع الخاص واشراك فوائضه ومدخراته في اطار اقتصاد سوق أجتماعي منظم محمي من التعسف والتهديد البيروقراطي من قوى ريعية رسمية تغولت في اجهزة الدولة ومازالت تقمع التنمية./انتهى3

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