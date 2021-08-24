كامالا هاريس تندد بسلوك الصين الترهيبي في بحر الصين الجنوبي

2021/08/24 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مارتن ابوغاو اتّهمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الثلاثاء بكين بالاستمرار باعتماد سلوك ترهيبي حيال جيرانها في بحر الصين الجنوبي، في وقت تسعى فيه واشنطن لرصّ صفوف حلفائها في مواجهة الصين.وتريد الولايات المتحدة كذلك طمأنة شركائها على خلفية … Readmore

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