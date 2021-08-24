الخارجية العراقية تعلن إستجابتها الفورية ومنح جوازات مرور للعالقين في ليتوانيا ولاتيفيا

2021/08/24 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها ستوفر إستجابة عاجلة للعالقين في ليتوانيا ولاتفيا.وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان صادر عنه: إن “العودة الطوعية للعراقيين هدفنا، وتقديم الدعم الانساني وتيسير منح جوازات العبور لهم، هو أولوليتنا حالياً”.وكشف عن … Readmore

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