فقده بسبب السرطان.. ممثل شهير يعيد صوته باستخدام الذكاء الاصطناعي

2021/08/24 | 10:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضع كيلمر لعملية في القصبة الهوائية لمكافحة سرطان الحنجرة، وواجه صعوبة في الحديث منذ ذلك الحين.لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية "التزييف العميق"، تمكنت شركة توالف أنماط أصوات الأشخاص من إعادة خلق صوته مجددًا.

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