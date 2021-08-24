2021/08/24 | 10:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن العراق رفع حيازته من السندات الأميركية الى 2.21 مليار دولار خلال شهر حزيران الماضي، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 21 مليار دولار بعد أن كانت قرابة 17 مليار دولار في كانون الأول من العام الماضي 2020.مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح ذكر في حديث صحفي، …

ظهرت المقالة العراق يرفع حيازته من السندات الأميركيَّة إلى 21 مليار دولار أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يرفع حيازته من السندات الأميركيَّة إلى 21 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يرفع حيازته من السندات الأميركيَّة إلى 21 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).