2021/08/24 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية شرق آمرلي لتأمين أبراج الطاقة الرابطة بين ديالى وصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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