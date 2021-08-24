الخارجية العراقية تعلن استجابتها العاجلة للعراقيين العالقين في ليتوانيا ولاتفيا

2021/08/24 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية العراقية استجابتها العاجلة للعراقيين العالقين في ليتوانيا ولاتفيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان إن أولويات عمل الوزارة هو العودة الطوعية للعراقيين وتقديم الدعم الانساني ومنح جوازات العبور لهم، كاشفا عن تنسيق عالٍ مع السلطات في لاتفيا وليتوانيا،

وفي بداية آب الحالي، حذرت وزارة الخارجية العراقية، المهاجرين العراقيين، من الوقوع بشراك شبكات التهريب والإتجار بالبشر، لافتة إلى أن الحكومةَ العراقيَّة اتخذت مجموعة إجراءات من شأنها أن تحدَّ من استغلال المسافرين إلى عددٍ من الدول.

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