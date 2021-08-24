اجرام بغداد تعلن القبض على متهمين بالتزوير والسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة

2021/08/24 | 11:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام الكاظمية، الثلاثاء، القبض على متهمين بالتزوير والسرقة في العاصمة بغداد.وذكرت مفارز المديرية في بيان لها وصل “النور نيوز” نسخة منه، انها “تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة مليار دينار ضمن منطقة الكاظمية”، فيما” تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر …

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