2021/08/24 | 11:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت صحيفة “الراي” الكويتية، عن كواليس اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بغرفة التجارة والصناعة الكويتية، خلال وزيارته التي أجراها إلى الكويت.وقالت الصحيفة، إنه “فتحت غرفة التجارة والصناعة بابها لاستقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، على هامش زيارته الرسمية للكويت، حيث أعرب رئيس مجلس إدارتها محمد الصقر عن اعتزاز الغرفة …

ظهرت المقالة صحيفة كويتية تكشف كواليس اجتماع الكاظمي بغرفة التجارة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة كويتية تكشف كواليس اجتماع الكاظمي بغرفة التجارة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة كويتية تكشف كواليس اجتماع الكاظمي بغرفة التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).