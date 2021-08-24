شاب من واسط يكتشف ثغرة في فيس بوك ويحصل على مكافأة

2021/08/24 | 11:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: نجح شاب عراقي لم يتجاوز الـ22 عاما، في اكتشاف «ثغرة» في موقع فيس بوك، ليحصل على مكافأة رمزية من الموقع العالمي، ويكتب لإسمه مستقبلا في عالم الأمن السيبراني.وقدم موقع فيس بوك مكافأة قدرها اربعة آلاف دولار، للشاب العراقي مؤمل أحمد شكير، وهو مبرمج عراقي يعمل مسؤولا للأمن السيبراني بمركز الإعلام الرقمي ...

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