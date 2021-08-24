فاطمة وجراح يرفعان راية العراق اليوم في حفل أفتتاح بارالمبياد طوكيو

2021/08/24 | 11:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يطمئن على البعثة العراقية ويبحث موضوع السفارة طوكيو – عمار طاهر موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضيةهشام السلمان موفد اللجنة البارالمبية: تفتتح في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت اليابان (الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بغداد) الدورة البارالمبية بمشاركة 163 دولة تتنافس على 23 فعالية خلال مدة 12 يوما وذلك للفترة من 24 آب ...

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